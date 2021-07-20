Министр обороны России Сергей Шойгу не явился в управление СБУ в Мариуполе. Это подтвердили на запрос проекту Радио Донбасс.Реалии в СБУ.

Шойгу должен был появиться в Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях. Вызвали его туда повесткой от Службы безопасности Украины для вручения письменного подозрения по части 3 статьи 27 УК и части 5 статьи 260 «Создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, что привело к гибели людей».

На прошлой неделе стало известно, что Служба безопасности Украины вызвала министра обороны России Сергея Шойгу для проведения следственных (процессуальных) действий. Еще одну повестку СБУ подготовила для бизнесмена, основателя инвестфонда Marshall Capital Partners Константина Малофеева.

Уголовные дела в отношении Шойгу и Малофеева открыли в Украине в 2014 году. Глава Минобороны России подозревается в «организации участия неустановленных лиц в незаконных вооруженных формированиях», бизнесмен Малофеев - в пособничестве финансирования «неустановленных лиц в незаконных вооруженных формированиях на территории Украины».

Ни сам Шойгу, ни Минобороны России не комментировали эту информацию.