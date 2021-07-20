также в разделеОбщество
Подполковник ВСУ подделал накладных на поставку продуктов в в/ч на 900 тысяч 2
В обход санкций: Литовскую фирму заподозрили в поставках немецких фильтров в Крым 16
РФ разрешила жителям ОРДЛО голосовать онлайн на выборах в Госдуму 10
Финляндия открывается для вакцинированных украинцев 8
Убийство «Сармата»: стрелок получил 11 лет тюрьмы, других - оправдали 22
Польша может перепродать Украине и Балканам до 4 миллионов доз COVID-вакцин 9
Объявлен конкурс для участия в новой украинской антарктической экспедиции 11
На Харьковщине задержали экс-депутата «Л/ДНР» 12
Минцифры планирует закупить ноутбуки 60 тысячам учителей 9
В Минздраве пояснили, как правильно использовать вакцину Moderna 18
Завтра в Украине стартует пятый этап COVID-вакцинации 34
В Украине объявлено штормовое предупреждение 27
Экс-министр здравоохранения: Лекарств от коронавируса еще не существует 19
МинВОТ: В ОРЛО наблюдается острый дефицит питьевой воды 21
В Украине зафиксировано 598 новых случаев COVID-19 27
В Минздраве рассказали, когда Украина получит тесты для выявления штамма «Дельта» 13
19 июля. Картина дня 16
Минздрав предлагает отправлять прибывших в Украину невакцинированных на самоизоляцию 13

Министр обороны России Сергей Шойгу не явился в управление СБУ в Мариуполе. Это подтвердили на запрос проекту Радио Донбасс.Реалии в СБУ.

Шойгу должен был появиться в Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях. Вызвали его туда повесткой от Службы безопасности Украины для вручения письменного подозрения по части 3 статьи 27 УК и части 5 статьи 260 «Создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, что привело к гибели людей».

На прошлой неделе стало известно, что Служба безопасности Украины вызвала министра обороны России Сергея Шойгу для проведения следственных (процессуальных) действий. Еще одну повестку СБУ подготовила для бизнесмена, основателя инвестфонда Marshall Capital Partners Константина Малофеева.

Уголовные дела в отношении Шойгу и Малофеева открыли в Украине в 2014 году. Глава Минобороны России подозревается в «организации участия неустановленных лиц в незаконных вооруженных формированиях», бизнесмен Малофеев - в пособничестве финансирования «неустановленных лиц в незаконных вооруженных формированиях на территории Украины».

Ни сам Шойгу, ни Минобороны России не комментировали эту информацию.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги