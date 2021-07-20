На временного президента Мали Ассими Гоита совершили покушение в мечети в столице страны - городе Бамако, передает Укринформ со ссылкой на AFP.

Отмечается, что двое вооруженных мужчин, один из которых имел при себе нож, напали на временного президента Мали во вторник в большой мечети в столице страны Бамако.

Нападение произошло во время молитвы в честь исламского праздника Курбан-байрам. Гоита был вывезен с места происшествия.

Министр по делам религий Мали Мамаду Коне заявил, что нападающий «пытался убить президента ножом», но был задержан.

Латус Туре, директор мечети, где произошло нападение, сказал, что злоумышленник «бросился на президента, но вместо этого ранил кого-то другого».

Исламистские боевики активно действуют на севере Мали. С 2013 года на территории Мали развернута миротворческая миссия ООН, известная под названием «MINUSMA», она включает более 13 тысяч миротворцев.