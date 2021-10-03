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На северо-востоке Мали в результате подрыва на самодельном взрывном устройстве погиб миротворец ООН, еще четверо получили тяжелые ранения. Об этом в субботу, 2 октября, сообщил спецпредставитель генсека организации и глава миссии в республике (МИНУСМА) Эль-Гассим Ване в Twitter.

По его словам, инцидент произошел в районе города Тесалит, распложенном недалеко от границы с Алжиром.

Сначала Ване сообщил о троих раненых военных, потом уточнил, что при взрыве пострадали четверо миротворцев. При этом не указано, гражданами какой страны является погибший.

Отметим, миссия ООН в Мали началась в 2013 году. В ее задачи входит оказание помощи властям страны в укреплении безопасности на территории республики. На сегодня в составе МИНУСМА служат 15 тысяч военных.
ForUm

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