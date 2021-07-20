На Волыни в селе Карасин стартовал традиционный православный молодежный фестиваль Украинской Православной Церкви «Фавор».
Фото: Волынская епархия УПЦ
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravoslavna.volyn.ua, фестиваль проходит с 19 по 24 июля по благословению архиепископа Волынского и Луцкого Нафанаила.
«Как известно из Евангелия, Господь Иисус Христос после молитвы на горе Фавор преобразился и явил апостолам Свою божественную славу. Но с ним были не все апостолы, а лишь избранные – Петр, Иаков и Иоанн. И тот факт, что вы в этом году здесь отдыхаете, свидетельствует, что вы, по промыслу Божию, являетесь в определенной степени «избранными», ведь вам повезло сюда попасть. Желаю хорошо отдохнуть и духовно обогатиться», – обратился духовник фестиваля протоиерей Михаил Кулакевич.
Каждый год участники фестиваля и священники общаются на одну из актуальных тем духовной и общественной жизни. В этом году темой фестиваля стала «Экклесия», что с греческого переводится как «Церковь».
«Мы не случайно выбрали темой «Фавора» Церковь. Очень часто православные молодые, и не только, люди считают, что их жизнь и жизнь Церкви – это два противоположных берега. А это не так, ведь мы – православные христиане, принадлежим к Православной Церкви, Церкви Христовой, в которой совершаем наше спасение. И поэтому важно показать молодежи, что не следует быть просто номинальным православным христианином, а православным христианином настоящим. А для этого надо осознавать необходимость активного пребывания в лоне Церкви, жизни в ней», – отметил благочинный Колковского округа протоиерей Михаил Анисимов.
Вечером первого дня состоялось торжественное открытие фестиваля «Фавор». Около сотни молодых участников презентовали свои отряды.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время