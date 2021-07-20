Сегодня, 20 июля, в ГосЧС Украины поступила информация, что в Ривном на территории завода ОАО «Ривнеазот» произошла разгерметизация емкости с азотной кислотой (аварийная остановка агрегата в цехе азотной кислоты).

В 17:26 утечка азотной кислоты прекращена. Жертв и пострадавших нет. Химически опасных веществ в воздухе не обнаружено, угрозы людям и окружающей среде нет, заявили в МВД.

Концентрация окиси азота в воздухе на территории завода «Ривнеазот» составляет 0,5 - 0,8 мг/м куб. при предельно допустимой концентрации – 1,5 мг/м куб.

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Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил новый девиз Олимпийских игр накануне Олимпиады в Токио. Перед началом Олимпиады к нему добавили слово «вместе»: «Citius, altius, fortius - communis». Теперь он звучит так: «Быстрее, выше, сильнее - вместе».