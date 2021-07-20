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Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил новый девиз Олимпийских игр накануне Олимпиады в Токио. 

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Inside the Games.

Перед началом Олимпиады к нему добавили слово «вместе»: «Citius, altius, fortius - communis». Теперь он звучит так: «Быстрее, выше, сильнее - вместе».

Это предложил глава МОК Томас Бах: он считает, что слово «вместе» поможет выразить потребность в солидарности во всем мире.

Фраза из трех слов впервые была сказана французским священником Анри Дидоном на открытии спортивных соревнований в его колледже. 

Предыдущий девиз «Быстрее, выше, сильнее» был утвержден в 1894 году, за два года до начала первых современных Олимпийских игр в Афинах. Он появился на титульной странице первого выпуска официального бюллетеня МОК, вышедшего в июле 1894 года.

Олимпиада в Токио начнется 23 июля и пройдет до 8 августа. Параолимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа. Игры были перенесены на 2021 год из-за коронавируса, но сохранят название «Олимпиада-2020».

 
ForUm

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