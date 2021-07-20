также в разделеПолитика
Французские СМИ: Медведчук является главным политическим оппонентом Зеленского 4
Медведчук: Украина станет никому не нужной, если Европа наладит отношения с Россией 9
Медведчук заявил, что ОПЗЖ не допустит, чтобы власть Зеленского подчинила себе суды 13
Фомин: Медведчук первый из топ-политиков предложил альтернативу пагубному курсу Порошенко–Зеленского 17
Украина предоставила партнерам предложения по противодействию РФ в Черном море 15
Reuters: США и Германия скоро объявят о сделке по «Северному потоку-2» 34
Украина, Молдова и Грузия подписали Батумскую декларацию о евроинтеграции 25
ОБСЕ сменила представителя в Украине 16
Медведчук в своей статье ясно рассказал, какой должна быть эффективная государственность 35
Завтра Рада соберется на внеочередное заседание 12
Разумков подписал Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы 17
Зеленский приехал на границу с оккупированной Абхазией 27
Ведущая польская газета раскритиковала деолигархизацию Зеленского и преследование Медведчука 199
Немецкие СМИ: Путин назвал действия украинской власти против Медведчука незаконными 23
Медведчук: Недальновидная политика действующей власти угрожает существованию Украины как государства 150
Грузия помиловала украинских яхтсменов 36
Зеленский летит в Грузию подписывать «Ассоциированное трио» 20
СБУ вызвала Шойгу для вручения подозрения 22

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина движется к членству в Европейском Союзе, поэтому не имеет будущего с Россией. Об этом Кулеба сказал в своем видеообращении, передает УНИАН.

Он отметил, что 19 июля в Батуми состоялся саммит лидеров Украины, Грузии и Молдовы (Ассоциированное трио).

«Ассоциированное трио - это, по сути, отрезание трех наших стран от «русского мира», от концепций «единого народа». Возможно у нас и было действительно общее прошлое с Российской Федерацией, но общее будущее у нас будет с другими - не с Россией. К сожалению, Россия себя дискредитировала и мы не можем ей верить. Мы должны с ней строить отношения, потому что она остается политической реальностью, мы должны заботиться о своей безопасности, но будущее Украины, Молдовы и Грузии находится в Европе», - подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что на встрече в Батуми состоялся поворотный момент и впервые Украина, Грузия и Молдова совместно об этом заявили.

«Мы абсолютно убеждены, что без членства наших трех стран в Европейском Союзе обеспечить полноценную безопасность Европы будет невозможно», - подчеркнул министр.

При этом, по его словам, в Евросоюзе все больше европейских стран начинают думать в рамках этой парадигмы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
4096 грн.
11
Теги