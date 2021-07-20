Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина движется к членству в Европейском Союзе, поэтому не имеет будущего с Россией. Об этом Кулеба сказал в своем видеообращении, передает УНИАН.

Он отметил, что 19 июля в Батуми состоялся саммит лидеров Украины, Грузии и Молдовы (Ассоциированное трио).

«Ассоциированное трио - это, по сути, отрезание трех наших стран от «русского мира», от концепций «единого народа». Возможно у нас и было действительно общее прошлое с Российской Федерацией, но общее будущее у нас будет с другими - не с Россией. К сожалению, Россия себя дискредитировала и мы не можем ей верить. Мы должны с ней строить отношения, потому что она остается политической реальностью, мы должны заботиться о своей безопасности, но будущее Украины, Молдовы и Грузии находится в Европе», - подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что на встрече в Батуми состоялся поворотный момент и впервые Украина, Грузия и Молдова совместно об этом заявили.

«Мы абсолютно убеждены, что без членства наших трех стран в Европейском Союзе обеспечить полноценную безопасность Европы будет невозможно», - подчеркнул министр.

При этом, по его словам, в Евросоюзе все больше европейских стран начинают думать в рамках этой парадигмы.