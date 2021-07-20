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Концентрация окиси азота в воздухе на территории завода «Ривнеазот» составляет 0,5 - 0,8 мг/м куб. при предельно допустимой концентрации – 1,5 мг/м куб., сообщает ГосЧС.

«Химически опасных веществ в воздухе не обнаружено, угрозы людям и окружающей среде нет», - говорится в сообщении.

Напомним, 20 июля около 17:00 возле Ривного на территории завода ОАО «Ривнеазот» в цехе производства азотной кислоты произошла разгерметизация трубопровода с нитрозными газами. В 17:26 утечка газов прекращена. Жертв и пострадавших нет.  
ForUm

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