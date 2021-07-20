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Сегодня в Киеве на улице Автозаводской женщина совершила вооруженное разбойное нападение на отделение банка, сообщает пресс-служба столичного глава.

По указанному адресу выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, а также профильные службы. Кроме того, дежурный ввел специальную полицейскую операцию.

На месте правоохранители предварительно установили, что в помещение банка вошла неизвестная и бросила подожженную бутылку с жидкостью, а затем начала угрожать оружием и требовать деньги. Работники учреждения выполнили ее требование и немедленно вызвали полицию, которая за несколько минут прибыла по адресу и у выхода задержала злоумышленница.

В результате инцидента никто не пострадал, а на месте продолжают работать правоохранители, опрашивают свидетелей и общаются с задержанной. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
ForUm

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