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У Украины есть конкретные предложения, как помешать попыткам России превратить Черное море в свое внутреннее озеро, в настоящее время они обсуждаются с партнерами по «Ассоциированному трио» и причерноморскими странами-членами НАТО.

Как передает Укринформ, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в видеообращении по итогам встречи лидеров стран «Ассоциированного трио» - Украины, Грузии и Молдовы в Батуми.

Он отметил, что россияне в Приднестровье, Грузии и Украине действовали по одинаковой схеме, соответственно трем странам нужно вместе противодействовать российским оккупационным намерениям. В этом контексте глава украинской дипломатии обратил внимание на важность безопасности Черного моря.

«Если страны Черного моря и НАТО плюс Украина, Грузия и можно найти место для Молдовы в этом механизме не объединят свои усилия, то Россия превратит Черное море в свое внутреннее озеро, разделит его пополам и начнет полностью властвовать в своей зоне. Эта тема была вчера очень предметно проговорена, что надо сделать, чтобы выровнять ситуацию безопасности в Черном море. У Украины есть конкретные идеи, конкретные предложения по этому поводу, и мы их сейчас обсуждаем как с грузинами и молдаванами, так и с государствами-членами НАТО, которые являются причерноморскими и дружественными к нам - Румынией, Болгарией и Турцией», - сказал Кулеба.
ForUm

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