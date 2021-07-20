также в разделеМир
Бывший учитель стал президентом Перу 9
Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах 9
В США в результате пожаров уничтожено более 400 тысяч гектаров леса 10
В мире зафиксировали 191,7 миллиона случаев COVID-19 10
В CША объявили приговор первому участнику штурма Капитолия 18
США отправляют в Украину и Польшу советника Госдепа обсудить «Северный поток-2» 17
ЕС уже передал странам Восточного партнерства 5 миллионов доз COVID-вакцины 10
Антибиотик, назначаемый для лечения COVID-19, оказался не эффективным 104
На пост генсека НАТО могут претендовать три женщины 219
Франция ужесточает правила въезда в страну 16
Австралия вышлет журналистку, демонстративно нарушавшую карантин 24
Талибы и Кабул договорились беречь инфраструктуру и мирных жителей 15
Великобритания снимает COVID-ограничения внутри страны 10
Афганистан отозвал посла, дочь которого похитили в Пакистане 16
Наводнения унесли жизни уже 157 человек в Германии 48
Россия обновила максимальный уровень COVID-смертности 51
Страны ОПЕК договорились увеличить добычу нефти 19
Борис Джонсон находится под наблюдением после контакта с заразившимся министром 24

Сейчас вспышка COVID-19 зафиксирована в 9 крупных странах Европы. Об этом в интервью УНИАН рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

Он отметил, что в KSE мониторят ситуацию в крупных странах Европы с населением более 10 млн человек - это 15 стран.

Из них на минувшей неделе вспышка COVID-19 была зафиксирована в Великобритании, Португалии, России, Испании, Греции, Бельгии, Нидерландах и Франции, а на этой неделе в список добавилась еще Италия.

«Вспышкой мы называем уже такой ощутимый рост, который длится относительно долгое время - примерно две недели. Но, по состоянию на сегодня, абсолютно все 15 стран «растут», однако пока нельзя сказать, что все они со вспышкой», - пояснил Ганиченко.

Эксперт отметил, что из-за такой ситуации существует и определенная угроза для Украины.

В частности, это связано с сезоном отпусков и тем, что в большинстве туристически привлекательных стран сейчас наблюдаются либо вспышки COVID-19, либо стремительный рост заболеваемости.

Второй угрозой для Украины эксперт считает рекомендации Еврокомиссии странам ЕС открыть границы для Украины, что также будет способствовать росту туризма в эти страны.

«Эти два фактора точно не улучшат ситуацию», - подчеркнул Ганиченко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
4096 грн.
12
Теги