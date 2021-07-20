В ближайшие дни США и Германия объявят о сделке, разрешающей спор по поводу российского газопровода «Северный поток-2».
Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом, передает УНИАН.
Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель не смогли урегулировать разногласия по поводу трубопровода в ходе встречи на прошлой неделе, но согласились, что Москве нельзя разрешать использовать энергию в качестве оружия против своих соседей.
США обеспокоены, что строительство трубопровода увеличит зависимость Европы от российского газа и может лишить Украину транзитных сборов.
По словам одного из источников, результат переговоров «выглядит неплохо».
Ожидается, что решение будет принято в ближайшие дни.
Второй источник сообщил, что обе стороны близки к соглашению, которое предотвратит возобновление санкций США против компании Nord Stream 2 AG.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время