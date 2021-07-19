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Любое требование относительно обязательной школьной формы является незаконным, заявляет образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

Об этом он сказал на презентации результатов исследования «Объяснить 30%: как украинцы оценивают образование и поступление в условиях пандемии», сообщает Укринформ.

«По закону об образовании, о полном общем среднем образовании, любые решения органов родительского самоуправления не являются обязательными, то есть родители могут их выполнять, если они с ними соглашаются. Любое требование относительно обязательной школьной формы является незаконным. Я бы просил руководителей учебных заведений прекратить самоуправство и не требовать от детей одевать то, что им не нравится. Это требование абсолютно незаконно по определению. Конечно, школьная одежда должна быть удобной, по сезону, и соответствовать возможностям семьи. Выставлять какие-либо требования неправильно и незаконно», - сказал Горбачев.

Как добавила на пресс-конференции заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий, требование школьной формы может быть в отдельном учебном заведении, и решение об этом принимается совместно с родителями.

«Требования МОН о том, что все дети должны ходить исключительно в конкретной школьной форме, конкретного производителя, нет точно. Родители также являются участниками образовательного процесса. Так или иначе, это должно быть совместное решение всех участников образовательного процесса учреждений образования. На уровне учебного заведения принимается решение», - сказала Мандзий.

 
ForUm

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