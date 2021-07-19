Во время рабочего визита в Грузию президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с ситуацией безопасности на границе с оккупированной Абхазией.

Он прошелся по Ингурскому мосту, который на сегодня является единственным пунктом пропуска в регионе, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Президент отметил, что во время посещения наблюдательного пункта Абастумани имел возможность увидеть, как идет оккупация части суверенной территории этой страны.

«В Абхазии наращивается военное присутствие РФ, нарушаются права граждан», - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина и Грузия едины в своих инициативах по возвращению временно оккупированных территорий на площадках ведущих международных и региональных организаций.

Во время посещения Ингурского моста Зеленский пообщался с представителями Мониторинговой миссии Евросоюза в Грузии. По словам руководителя миссии Марека Щигела, работа пункта пропуска была ограничена в связи с пандемией COVID-19. Из-за этого местные жители испытывали существенные трудности. В частности, учителя школ не могли попасть домой. Теперь движение через мост возобновлено, и каждый этот пункт пропуска пересекают до 2 тысяч человек.

В то же время самопровозглашенные «власти» Абхазии и «Южной Осетии» отказывают миссии в допуске на контролируемую ими оккупированную территорию Грузии.

Президент заверил, что Украина и Грузия являются дружественными государствами и стратегическими партнерами, которые обоюдно поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга, поэтому будут совместно работать для деоккупации своих территорий и реализации стремлений.