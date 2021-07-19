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Верховная Рада во вторник, 20 июля, проведет внеочередное заседание для рассмотрения проектов постановлений, которые блокируют подписание законов о судебной реформе и реформировании предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщил глава фракции «Голос» Ярослав Железняк.

«Завтра в 14:00 будет внеочередное заседание. Кворум не нужен, провалят постановления, которые блокируют подписание (законопроектов – ИФ) №3711-д (ВККС), №3822 (реформа «Укроборонпрома»), №5068 (ВРП), №5069 (тоже про инспекторов ВРП, только в кодексах). Всего 10 проектов постановлений», – написал он Телеграм-канале.
ForUm

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