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14 июля Батумский городской суд в Грузии вынес решение по делу против граждан Украины Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, которые обвиняются в незаконном пересечении грузинской государственной границы. Они якобы совершили преступление, предусмотренное Уголовным кодексом Грузии. Украинцы приговорены к 4 годам лишения свободы, сообщили ForUm’у в пресс-службе ведомства.

В этом контексте в Министерство иностранных дел Украины был вызван временный поверенный Грузии в Украине. Ему было высказано разочарование решением Батумского городского суда, которое украинская сторона считает несправедливым и таким, что не соответствует духу дружбы и стратегического партнерства Украины и Грузии.

«Не вмешиваясь в процесс судопроизводства в Грузии, призываем грузинскую сторону пересмотреть решение Батумского городского суда и немедленно освободить граждан Украины», - отметили в МИД.

В феврале 2021 года заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в ходе встречи с временным поверенным по делам Грузии в Украине Давидом Бочоришвили вручил ему ноту с просьбой освободить задержанных на борту яхты граждан Украины Дьяченко и Хомича.
ForUm

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