Посол Афганистана в Исламабаде и высокопоставленные афганские дипломаты вызваны в Кабул, сообщило министерство иностранных дел Афганистана.

«После похищения дочери посла Афганистана в Пакистане руководство Исламской Республики вызвало в Кабул посла и высокопоставленных дипломатов», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Афганистана, передает Интерфакс.

Отмечается, что в ближайшем будущем планируется визит афганской делегации в Пакистан «для расследования и принятия последующих мер по последнему делу и связанным с ним вопросам, решение по которым будет принято в свете выводов делегации».

Накануне МИД Афганистана заявил, что дочь посла ИРА в Пакистане Наджибуллы Алихила Силсила Алихил была похищена и подвергнута пыткам перед освобождением.

«После освобождения из плена Алихил находится на лечении в больнице. МИД Афганистана решительно осуждает этот гнусный акт и выражает глубокую озабоченность по поводу безопасности дипломатов, их семей и сотрудников афганских политических и консульских представительств в Пакистане», - отмечалось в документе.

Министерство иностранных дел Афганистана призвало правительство Пакистана принять незамедлительные меры для обеспечения полной безопасности посольства и консульства Афганистана и неприкосновенности дипломатов страны и их семей в соответствии с международными договорами и обязательствами.

«Министерство иностранных дел Афганистана обсуждает этот вопрос с министерством иностранных дел Пакистана, мы настоятельно призываем правительство Пакистана как можно скорее выявить и привлечь к ответственности виновных», - заявило внешнеполитическое ведомства ИРА.