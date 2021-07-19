В ночь с 17 на 18 июля неизвестные бросили три бутылки с огнеопасной жидкостью во двор домовладения журналиста в селе Циркуны Харьковского района, сообщает пресс-служба полиции.

С соответствующим заявлением в полицию 18 июля в 11:38 обратился 35-летний представитель информационного агентства.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа.

Работники полиции провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.

Следователями отделения полиции № 1 Харьковского районного управления полиции №2 сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

В настоящее время полицейскими принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления и их задержанию.