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В Кении 13 человек погибли и еще 11 пострадали в результате взрыва бензовоза на шоссе. Об этом сообщает местное издание Standard со ссылкой на представителя полиции в воскресенье, 18 июля.

Указано, что инцидент произошел на шоссе Кисуму-Бусиа в округе Сиайя на юго-западе страны.

По данным полиции, сначала произошло столкновение между бензовозом и грузовиком, перевозившим молоко. После этого местные жители начали перекачивать бензин из перевернувшегося бензовоза, однако он загорелся и взорвался.
ForUm

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