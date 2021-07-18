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В Индии по меньшей мере 15 человек погибли за минувшие сутки в Мумбаи при обрушении нескольких зданий, произошедших из-за оползней и подтоплений, вызванных мощным муссонным ливнем. Еще несколько человек остаются под завалами, сообщил телеканал NDTV в воскресенье, 18 июля.

Указано, что сильный оползень сошел в районе Чембур, обрушения еще нескольких зданий зафиксированы и в других кварталах. В то же время, по словам официальных лиц, 15 человек были спасены из-под завалов в районах Бхарат Нагар и Чембур и еще девять человек в районе Сурья Нагар. Спасательная операция на месте обрушений продолжается.

По информации метеорологов, в Мумбаи с 20:00 субботы до 02:00 воскресенья было зафиксировано 156,94 мм осадков. Ливень вызвал сильное наводнение в низинных районах города. При этом дожди в Мумбаи ожидаются в ближайшие пять дней.
ForUm

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