В Киеве, на Оболони, во время парасейлинга перевернулся катер, к которому был прикреплен мужчина на парашюте. Об этом вечером в субботу, 17 июля, сообщает Telegram-сообщество Kievmap.

"Катер перевернуло в воде, а судьба мужчины с парашютом неизвестна", - говорится в сообщении.

dtp.kiev.ua пишет, что мужчину унесло над сушей, его пытались поймать. На видео очевидцев видно, что на месте происшествия дует сильный ветер.

Событие произошло во время грозы. Судьба мужчины с парашютом пока неизвестна.