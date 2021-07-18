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Во Франции на Лазурном берегу раздали награды лучшим фильмам 2021 года. "Золотую пальмовую ветвь", которая является самой известной наградой этого фестиваля, получил фильм "Титан" Джулии Дюкорно. Об этом в субботу, 17 июля, сообщает Indie Wire.

О присуждении награды фильму со сцены объявила по поручению жюри фестиваля американская актриса Шэрон Стоун. Сама Дюкорно со сцены Дворца фестивалей, едва скрывая волнение, поблагодарила за такую оценку ее работы жюри, а также выразила благодарность всей съемочной группе, которая совместно с ней работала над картиной “Титан”.

Таким образом, 37-летняя Дюкорно стала второй женщиной в истории фестиваля, удостоенной высшей награды за свою киноработу. 

Гран-при Канн получили фильмы "Герой" режиссера Асгара Фархиди и "Купе номер шесть" режиссера Юххо Куосманен.

Лучшим режиссером стал Леос Каракс за фильм "Аннетт".

Награду за лучшую женскую роль получила Ренати Рейнсве (фильм "Самый плохой человек в мире".

Обладателем приза за лучшую мужскую роль стал Калеб Лендри Джонс (фильм "Нитра").

Лучший сценарий - "Сядь за руль моей машины" (Рюсуке Хамагути и Такамаса Оэ).

Приз жюри получили фильмы "Память" Апитчатпона Вирасетакула и "Колено Ахеда" Надава Лапида.

"Золотую камеру" за лучший дебют получила Антонета Аламат Кусиянович за фильм "Мурина".

Основную программу Каннского фестиваля составили 24 фильма, председателем жюри в 2021 году стал американский режиссер и актер Спайк Ли.

Украинский режиссер Сергей Лозница получил специальный приз жюри премии "Золотой глаз" на Каннском кинофестивале за документальный фильм "Бабий Яр. Контекст" об убийствах евреев нацистами в Киеве во времена Второй мировой войны.
ForUm

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