В современном мире можно использовать любые средства для проповеди Христа и христианства.

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Об этом глава ОВЦС Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) сказал в эфире программы «Церковь и мир», сообщает сайт mospat.ru.

«Греха здесь точно не будет, другой вопрос, понравятся эти фильмы или нет. Когда спрашивают, можно ли вообще изображать Иисуса Христа в кинофильмах, то я думаю, что никого специального запрета на это нет. Когда-то Иисуса Христа изображали только на иконах, позже появилась светская живопись на религиозные сюжеты, а потом кинофильмы – это одно из средств, через которые можем узнавать о Христе, а я думаю, что в современном мире можно использовать любые средства для проповеди Христа и христианства», - сказал архиерей.

По его словам, очень важно, чтобы это делалось с благоговением, с уважением к евангельскому тексту, чтобы не было намеренных искажений того, о чем рассказывается в Евангелии, как это было, например, в скандально известном фильме Мартина Скорсезе «Последнее искушение Христа». «Вот такие фильмы смотреть нельзя. Смотреть такие фильмы – это значит совершать грех против Христа и против Церкви», - добавил владыка.

Глава ОВЦС МП отметил, что например такие фильмы как «Евангелие от Иоанна» Филиппа Сэвилла, «Страсти Христовы» Мэла Гибсона сделаны с большим благоговением.

«Первый из них, насколько я помню, основан буквально на евангельском тексте, а фильм Мэла Гибсона, который посмотрели очень многие, – это попытка воспроизвести то, что происходило в момент Страстей Христовых. Кому-то это может показаться очень натуралистичным, но, с другой стороны, все, что знаем о том, как происходила казнь в Римской империи того времени, было учтено авторами фильма. Поэтому я думаю, что в фильме представлена вполне реальная картина того, что происходило на самом деле», - заключил митрополит Иларион.