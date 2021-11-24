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На VI Молодежном кинофоруме Волынской епархии УПЦ участники молодежных групп при храмах презентовали свои короткометражные фильмы на социальную или духовную тематику.

Фото: Волынская епархия 

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravoslavna.volyn.ua, кинофорум прошел по благословению архиепископа Волынского и Луцкого Нафанаила в гостиничном комплексе в селе Струмовка Луцкого района. 

Глава Молодежного отдела епархии архимандрит Илья (Вишневский) отметил, что молодежь активно принимает участие в мероприятии, с ними приятно снова собраться и пообщаться.

Среди участников Кинофорума были студенты Волынской духовной семинарии, молодежки «Ставрос» при Свято-Иоанно-Богословском храме, «Хризолит» при Свято-Сретенском храме, «Amolavita» при храме Святого великомученика Димитрия Солунского, «Приди и увидь» из Свято-Андреевского храма, а также «Дорога домой» и «Лови момент».

Фильмы оценивали профессиональное жури, члены которого высказали свои замечания и пожелания молодым режиссерам, актерам и операторам. После просмотров участники кинофорума и священники-духовники молодежек пообщались в неформальной обстановке.
ForUm

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