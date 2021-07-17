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Толпа плохой советчик, потому что она переменчива. 

Фото: митрополит Антоний / Фейсбук

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) на Ютуб канале «Витражи».

«Толпа Христа вознесла, толпа Его и распяла. Кто составляет толпу? Чаще всего неуверенные в себе люди, находящиеся в поиске», - подчеркнул он.

Владыка объяснил, что «не быть как все – это не смущаться тем, что отличаемся от так называемого большинства. Каждому отвечать за себя, а не за других».

«Хорошо быть инструментом в руках Мастера, а не отбракованной деталью, которую бросают в угол. Следует стремиться, чтобы Мастер любовался Своим творением, а не отправил его на переработку», — отметил митрополит Антоний.

Управделами УПЦ считает, что мнение большинства должно быть последним из факторов, которые влияют на наше поведение и сознание. Он привел слова апостола Павла: «Для меня очень мало значит, ка́к судите обо мне вы или ка́к судят другие люди» (1 Кор. 4:3).

«На Суде совесть будет главным обличителем. Поэтому, принимая любое решение, нужно прислушиваться к тихому голосу совести. Возможно, этот голос будет звучать однократно, а потом замолкнет. Но звучит он обязательно у каждого», - сказал архиерей.

«Будем созидать себя, пока есть время. Будем ловить каждую возможность, данную Господом, чтобы творить добро. Только эти моменты возьмем с собой, только это и будет истинной реальностью», - заключил митрополит Антоний.
ForUm

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