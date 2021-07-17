На западе Польши, в водах озера Шперек, утонул двухлетний мальчик из Украины во время отдыха с родителями. Об этом в пятницу, 16 июля, сообщило местное издание Fakt.

Отмечается, что инцидент произошел 15 июля. Граждане Украины приехали с сыном и еще двумя семьями на отдых к озеру. Ребенку ночью удалось выйти из летнего дома, и он отправился к водоему, где упал с помоста в воду.

Заметил мальчика посторонний человек, который вызвал спасателей. Реанимационные мероприятия продолжались более двух часов, однако спасти ребенка не удалось.

При этом родители узнали о произошедшем во время спасательной операции. По словам свидетелей, накануне трагедии они вместе с друзьями длительное время употребляли спиртные напитки.

По данным издания, мать и отца погибшего мальчика польская прокуратура обвинила в том, что они, оставив открытой дверь в дом, подвергли своего двухлетнего сына непосредственной опасности, что привело к смерти. Им грозит от трех месяцев до пяти лет лишения свободы.