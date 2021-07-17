В Беларуси Telegram-каналы Страна для жизни, Фонд Страна для жизни и одноименный чат внесены в список «экстремистских материалов».

Об этом сообщает Naviny.

Соответсвующее решение принял суд Центрального района Минска.

Социальные сети проекта Страна для жизни создавались командой блогера, мужа Светланы Тихановской Сергея Тихановского.

Тихановский собирался баллотироваться в президенты, но 29 мая 2020 года его арестовали по обвинению в грубом нарушении общественного порядка и во вмешательстве в работу избирательных комиссий.

После этого в борьбу за пост президента Беларуси вступила жена блогера Светлана Тихановская, вскоре она стала лидером протестов в стране.