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Госэкоинспекция осуществила отбор проб из акватории Азовского моря, где обнаружено загрязнение воды лакокрасочными материалами.

Об этом сообщили ForUm’у в пресс-службе ведомства.

«Пробы воды из акватории Азовского моря уже отобраны и исследуются отделом инструментально-лабораторного контроля. На основании результатов будут рассчитываться убытки, которые предъявим ответственным за загрязнение», - отметил глава Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный.

По обращению граждан инспекция в Донецкой области осуществила выезд к месту загрязнения, где обнаружила, что часть краски с пирса попала в море. Общая площадь распространения загрязняющего вещества составила 1,1 тысячи квадратных метров.

«Также специалисты ГЭИ вызвали специалистов Мариупольского филиала ГП «АМПУ», которые оперативно использовали сорбент для сбора пленки и локализации красочных пятен на поверхности морской воды», - добавил Малеваный.
ForUm

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