Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в представлении нового министра внутренних дел Дениса Монастырского коллективу министерства. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ОП.

«Мы действительно хотели, чтобы вы стали министром, чтобы вас поддержали парламентарии. Очень важно, чтобы руководство государства доверяло министрам, и прежде всего руководству правоохранительных органов и МВД», - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что как гражданин Украины хочет доверять правоохранительным органам и гордиться каждым полицейским.

«Доверие и уважение – вот этого хочется. Я бы хотел, чтобы все наши дети доверяли украинской полиции. Потому что среди вас - действительно настоящие герои и настоящие рыцари покоя. Для нас очень важно, чтобы все мы гордились нашей Национальной полицией, нашими правоохранительными органами. Мне кажется, именно эта задача - самое главное для нового министра внутренних дел. И это задача не от президента или правительства, а как задание от гражданина Украины», - добавил Зеленский.

Новоназначенный глава МВД поблагодарил за оказанное ему доверие. «Считаю, что первое и главное - это доверие к правоохранительным органам», - отметил он.

16 июля народные депутаты 271 голосом поддержали назначение Дениса Монастырского министром внутренних дел.