также в разделеПолитика
Американский дипломат в ОБСЕ: Статья Путина – исторический вымысел 2
Рада может собраться на внеочередное заседание из-за ВСП 8
ОП о переговорах Байдена и Меркель: Мы не услышали интересного 15
Против еще 9 украинцев из санкционного списка США введены санкции 18
Делегация ОБСЕ по вопросам свободы СМИ защитит телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZiK от произвола власти 23
«Слуги» снимаются в роликах, но на самом деле с КНР сотрудничает ОПЗЖ Медведчука, – эксперт-международник 16
Из-за потери рейтинга Зе-команда начала прямые репрессии, а точнее «мочилово по беспределу» против ОПЗЖ и Медведчука 19
Нардепы заблокировали подписание закона о реформе ВРП 19
В Украине – новый глава МВД 35
О будущем украинского и русского народов 32
Геращенко: Зеленский предлагал Авакову отставку, но он будет «помогать президенту» 17
Байден: Нельзя позволять России использовать энергетику как оружие 13
Венгрия разрешила транзит украинцам, следующим поездом в Австрию 23
Разумков хочет лишать нардепов полномочий за прогулы 16
Марина Ставнийчук: Зеленский давил на Конституционный суд и не стесняется об этом говорить 24
Рада запретила продажу лекарственных средств детям до 14 лет 13
Медведчук – единственный, кто борется с внешним управлением, в то время как Зеленский окончательно прогибается под Запад 18
Кличко поблагодарил Авакова за конструктивные отношения 13

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в представлении нового министра внутренних дел Дениса Монастырского коллективу министерства. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ОП.

«Мы действительно хотели, чтобы вы стали министром, чтобы вас поддержали парламентарии. Очень важно, чтобы руководство государства доверяло министрам, и прежде всего руководству правоохранительных органов и МВД», - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что как гражданин Украины хочет доверять правоохранительным органам и гордиться каждым полицейским.

«Доверие и уважение – вот этого хочется. Я бы хотел, чтобы все наши дети доверяли украинской полиции. Потому что среди вас - действительно настоящие герои и настоящие рыцари покоя. Для нас очень важно, чтобы все мы гордились нашей Национальной полицией, нашими правоохранительными органами. Мне кажется, именно эта задача - самое главное для нового министра внутренних дел. И это задача не от президента или правительства, а как задание от гражданина Украины», - добавил Зеленский.

Новоназначенный глава МВД поблагодарил за оказанное ему доверие. «Считаю, что первое и главное - это доверие к правоохранительным органам», - отметил он.

16 июля народные депутаты 271 голосом поддержали назначение Дениса Монастырского министром внутренних дел.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
8293 грн.
10
Теги