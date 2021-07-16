На автомобильной дороге М-05 Киев - Одесса, км 337 возле села Троицкое Подольского района в результате интенсивных дождей возник оползень и деформация дорожного покрытия, сообщает Министерство инфраструктуры.

На месте круглосуточно осуществляются восстановительные работы, правая полоса движения на этом участке перекрыта.

По словам министра Александра Кубракова, полное завершение работ запланировано до 3 августа 2021 года. Сейчас уже заменили более 2200 м3 переувлажненной почвы, работает 10 единиц спецтехники. В разработке инженерное решение для надежного укрепления насыпи.

Данный участок автодороги был построен еще в 2006 году, с тех пор Служба автомобильных дорог в Одесской области осуществляла работы только за счет эксплуатационного содержания.

В 2020 году обновление маршруту Киев - Одесса началось в рамках проекта Большая стройка. В прошлом году работы проводились в Киевской и Черкасской областях. В планах - обновление М-05 по всей протяженности.