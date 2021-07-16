также в разделеПроисшествия
В Днипре жестоко избили правозащитницу 9
У берегов Африки на сломанном судне застряли украинские моряки, один человек погиб 10
За год «перемирия» на Донбассе погибли 45 воинов, 145 получили ранения 13
За сутки в зоне ООС ранены трое военных 11
Топ-менеджер из Украины избил ребенка и устроил пьяный дебош в Турции 54
В Украине растет число новых случаев COVID-19 33
В Каменце-Подольском взорвали гранату: среди пострадавших – 4-летний ребенок 15
На Донбассе погиб 19-летний танкист 28
Майор полиции погиб в ДТП, доставляя преступника 23
На Донбассе ранены двое военных 12
На Житомирщине найден убитым подросток, подозревают 15-летнюю девушку 17
Стало известно имя убитого на Донбассе военного 18
Сотни пенсионеров МВД подрались с правоохранителями под Радой 44
Трагедия на Черниговщине: в пруду утонули двое мальчиков 15
На Донбассе погиб военный, еще пятеро – ранены 16
ООС: Боевики совершили 5 обстрелов, потерь нет 13
В Новограде-Волынском подстрелили ребенка в спину, подозревают военного 17
Ливни затопили горные поселки в Карпатах 25

На автомобильной дороге М-05 Киев - Одесса, км 337 возле села Троицкое Подольского района в результате интенсивных дождей возник оползень и деформация дорожного покрытия, сообщает Министерство инфраструктуры.

На месте круглосуточно осуществляются восстановительные работы, правая полоса движения на этом участке перекрыта.

По словам министра Александра Кубракова, полное завершение работ запланировано до 3 августа 2021 года. Сейчас уже заменили более 2200 м3 переувлажненной почвы, работает 10 единиц спецтехники. В разработке инженерное решение для надежного укрепления насыпи.

Данный участок автодороги был построен еще в 2006 году, с тех пор Служба автомобильных дорог в Одесской области осуществляла работы только за счет эксплуатационного содержания.

В 2020 году обновление маршруту Киев - Одесса началось в рамках проекта Большая стройка. В прошлом году работы проводились в Киевской и Черкасской областях. В планах - обновление М-05 по всей протяженности.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги