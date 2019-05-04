В Одессе приговорили двух бывших сотрудников Киевского райотдела полиции города за вымогательство и получение взятки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Судебный репортер».

Как сообщается, в 2015 году правоохранители вместе с гражданским агентом задержали 18-летнего местного жителя и под угрозой ареста за покупку наркотиков требовали взятку в размере 500 грн.

Правоохранители свою вину отрицали, однако их сообщник свою вину признал и во время допроса дал показания.

Отмечается, что правоохранителей приговорили к 5 годам лишения свободы, их подельнику за обличительные показания суд смягчил наказание до 17 тыс. грн штрафа.