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В Одессе приговорили двух бывших сотрудников Киевского райотдела полиции города за вымогательство и получение взятки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Судебный репортер».

Как сообщается, в 2015 году правоохранители вместе с гражданским агентом задержали 18-летнего местного жителя и под угрозой ареста за покупку наркотиков требовали взятку в размере 500 грн.

Правоохранители свою вину отрицали, однако их сообщник свою вину признал и во время допроса дал показания.

Отмечается, что правоохранителей приговорили к 5 годам лишения свободы, их подельнику за обличительные показания суд смягчил наказание до 17 тыс. грн штрафа.
ForUm

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