Крещение открывает для человека дверь в рай.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Митрополит Онуфрий расскажет в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который выйдет в субботу 17июля, в 6.50 на «Интере».

«Тот человек, который крестится, принимает крещение во имя Отца, и Сына, и Святого Духа - для такого человека открываются двери рая», - сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе, опубликованном на странице «Интера» в Фейсбук.

В предыдущем выпуске «Слово Предстоятеля» Митрополит Онуфрий рассказал, как Господь хранит каждого человека.