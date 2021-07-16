От Международного валютного фонда Украина получит $2,7 млрд в рамках новой инициативы Фонда по дополнительной эмиссии специальных прав заимствования, в то же время продолжаются переговоры о новых траншах МВФ по традиционной кредитной программе.

Об этом в интервью телеканалу Дом сообщил советник руководителя Офиса президента, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов, передает Укринформ.

«У нас есть программа, по которой мы должны получить транши МВФ, для нее мы принимаем определенные законы. И мы хотели бы до конца лета закрыть все вопросы. И украинская позиция такова: мы все свои задачи выполнили, теперь посмотрим, какая позиция в МВФ», - сказал Милованов.

По его словам, $2,7 млрд – это дополнительные займы по этой программе.

«А $2,7 млрд - это совершенно другая история. В рамках увеличения финансирования самого Международного валютного фонда всем странам-участницам увеличивается доля. То есть финансирование будет независимо от нашей программы с МВФ», - уточнил он.

Напомним, в апреле председатель Национального банка Кирилл Шевченко сообщил, что в рамках инициированной директором МВФ Кристалины Георгиевой аллокации специальных прав заимствования на $650 млрд для усиления мировой экономической системы Украина может рассчитывать на $2,73 млрд.