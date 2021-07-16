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Национальный совет по телерадиовещанию назначил телеканалу «Интер» внеплановую невыездную проверку из-за демонстрации фильмов с участием артистов, внесенных в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Всего за период с 28 июня по 11 июля было зафиксировано 11 таких произведений, сообщила пресс-служба Нацсовета.

В ходе проведенного мониторинга 28, 29, 30 июня, а также 1, 3 - 7, 10 - 11 июля этого года в эфире лицензиата было замечено 11 советских кинолент, показ которых на территории Украины недопустим. Речь идет о таких фильмах, как «Карнавал», «Пираты ХХ века», «Огарева, 6», «Семь невест ефрейтора Збруева», «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит», «Собачье сердце», «Маленькая Вера», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Гараж» и «Служебный роман».

«Среди их участников (актеров, режиссеров и т.д.) есть лица, которые на государственном уровне признаны создающими угрозу национальной безопасности», - пояснили в Нацсовете.

По решению Нацсовета деятельность ЗАО «Телеканал «Интер» будет проверена в период с 30 июля по 13 августа. Для проведения проверки вещатель должен предоставить регулятору определенные решением документы и материалы.
ForUm

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