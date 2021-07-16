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С начала действия Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года вооруженные формирования РФ на востоке Украины нарушили режим тишины почти 2 тыс. раз, в результате чего погибли 45 военнослужащих ВСУ, еще 145 ранены.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных делегациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, передает Укринформ.

«На следующей неделе исполнится один год с момента вступления в силу дополнительных мер, направленных на прекращение боевых действий вдоль линии соприкосновения на Донбассе. В течение этого периода (до 14 июля этого года), который должен быть мирным и стать прочной основой для дальнейшего прогресса в сфере безопасности, российские вооруженные формирования 1938 раз нарушили режим прекращения огня, 464 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения», - отметил Цимбалюк.

При этом за этот период российские оккупационные войска 27 раз обстреляли жилые районы, было зафиксировано 100 случаев использования ими БПЛА и 44 случая дистанционного минирования, в том числе запрещенными противопехотными минами.

«Погибли 45 украинских военнослужащих, еще 145 были ранены», - сообщил глава украинской миссии в ОБСЕ.

Он указал на то, что нарушение Россией Минских договоренностей не прекращается. Только за один день, 13 июля, погиб один украинский военнослужащий, еще шестеро получили ранения. Большинство этих потерь были в результате применения вооруженными формированиями РФ 152-мм и 120-мм артиллерии. Еще трое украинских бойцов получили ранения в четверг, 15 июля.

Как известно, в результате начатой ​​в 2014 году на востоке Украины российской вооруженной агрессии погибли около 14 тыс. человек, из которых более 4 тыс. - украинские военнослужащие.
ForUm

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