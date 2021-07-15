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В зоне проведения операции Объединенных сил погиб танкист из Днепропетровщины, сообщила пресс-служба Софиевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

«14 июля в районе проведения ООС погиб наводчик танкового взвода танковой роты танкового батальона воинской части А1302 солдат Юрков Александр Александрович, 2002 года рождения, житель села Криничувате Софиевского района», - говорится в сообщении.
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