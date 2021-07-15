Министерство иностранных дел Украины и Украинский институт запустили официальную страницу Украины в социальной сети Instagram - @ukraine.ua.

Новая англоязычная страница имеет целью продвижение позитивного имиджа Украины среди иностранной аудитории, сообщила пресс-служба МИД.

На странице @ukraine.ua посетители и подписчики смогут узнать о популярных туристических магнитах, культурных событиях и фестивалях, инновациях, возможностях, Украины и украинцев. В оформлении страницы используются фотографии украинских фотографов - партнеров фотобанка на официальном сайте Украины и бренд Украины UkraineNOW.

Создание и развитие верифицированной страницы Украины в Instagram - часть стратегической работы МИД по формированию позитивного имиджа Украины за рубежом. В этом году Министерство иностранных дел впервые утвердило Стратегию публичной дипломатии, где определило основные подходы по формированию международного имиджа и репутации Украины.

Сейчас МИД и УИ развивают три официальные каналы коммуникации для продвижения Украины в мире - сайт Украины, страница в Facebook и страница в Instagram.