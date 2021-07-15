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За сутки 14 июля 2021 в Украине зафиксировано 623 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 387 человек;
  • летальных случаев - 20;
  • выздоровели - 589 человек;

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР - 19536 человек,
  • методом ИФА - 8892 лица,
  • экспресс-тестами - 13800 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2242868 человек;
  • выздоровели - 2179665 человек;
  • летальных случаев - 52 685;
  • проведено ПЦР-тестов - 11101770.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (177), Одесской (57), Житомирской (33), Донецкой (32) и Киевской (31) областях.
ForUm

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