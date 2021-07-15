За сутки 14 июля 2021 в Украине зафиксировано 623 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 387 человек;
- летальных случаев - 20;
- выздоровели - 589 человек;
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 19536 человек,
- методом ИФА - 8892 лица,
- экспресс-тестами - 13800 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2242868 человек;
- выздоровели - 2179665 человек;
- летальных случаев - 52 685;
- проведено ПЦР-тестов - 11101770.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (177), Одесской (57), Житомирской (33), Донецкой (32) и Киевской (31) областях.
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