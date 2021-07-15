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Соединенные Штаты осудили видео вероятной казни боевиками экстремистской группировки «Талибан» военных Афганистана. С соответствующим заявлением выступил представитель Государственного департамента Нед Прайс, сообщает Радио Свобода.

Представитель Государственного департамента 14 июля назвал действия людей на видео «зверством» и добавил, что Вашингтон не имеет оснований сомневаться в подлинности записи.

На нем видно, как боевики «Талибана» расстреливают 22 служащих афганских сил безопасности после того, как те сложили оружие.

Американский канал CNN утверждает, что видео, правдивость которого ему удалось подтвердить, было снято в июне в городе Давлат-Абад в провинции Фарьяб, недалеко от границы Афганистана с Туркменистаном.

Представитель Пентагона Джон Кирби 12 июля выразил «глубокую обеспокоенность», с которым в США наблюдают за захватом боевиками движения «Талибан» новых территорий в Афганистане на фоне вывода американских войск из страны.

Вывод иностранных войск является результатом соглашения, заключенного Вашингтоном с «Талибаном» в феврале 2020 года, во время правления Дональда Трампа. В соответствии с соглашением, боевики должны бороться с терроризмом на афганской земле и вступить в переговоры по политическому мирному соглашению с правительством в Кабуле.

Однако мирные переговоры, начавшиеся в сентябре в Катаре, продвигаются медленно и не привели к существенным результатам.
ForUm

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