Незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр «Весна» заявляет о задержании своего председателя Алеся Беляцкого.

«С утра не было связи с председателем правозащитного центра «Весна» Алесем Беляцким. В 18.00 стало известно, что он задержан», - говорится в телеграм-канале «Весны» в среду.

По данным правозащитников, уголовное дело в отношении Беляцкого ведет центральный аппарат Следственного комитета. Подробности выясняются.

В среду белорусские правоохранительные органы пришли в целый ряд неправительственных организаций, среди которых правозащитные и общественные организации.