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СБУ разоблачила два международных канала нелегальной переправки в Украину цифрового оборудования известных брендов. Дельцы пытались скрыто завезти через таможенный пост «Борисполь» партию гаджетов на более 30 млн грн, сообщил пресс-центр ведомства.

Для уклонения от уплаты обязательных таможенных платежей контрабандисты переправляли груз под видом отправлений с личными вещами.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили в «посылках» дельцов более 4700 единиц эксклюзивной цифровой техники, а также партию брендовых ювелирных изделий.

Кроме того, в отправлениях контрабандистов обнаружено незадекларированные 168 упаковок кальянного табака и 715 кг табачных смесей.

Установлено, что злоумышленники наладили каналы незаконного перемещения в Украину электронных товаров и табачных изделий из стран Ближнего Востока и ЕС. Для прикрытия противоправной деятельности они вносили в товаросопроводительные документы недостоверные сведения о наименовании груза.

По оперативным данным, контрабандную продукцию дельцы планировали реализовать через аффилированные точки оптовой и розничной торговли.

В рамках уголовного производства проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к незаконной деятельности.
ForUm

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