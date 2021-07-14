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Принятие Верховной Радой в целом закона, который предусматривает перезагрузки Высшего совета правосудия (законопроект № 5068), даст старт реальной судебной реформе в Украине, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

«Документ, который инициировал президент Украины Владимир Зеленский, предусматривает конкретные шаги для обеспечения независимости судебной ветви власти, а именно перезагрузки одного из главных органов судейского управления - Высшего совета правосудия, ответственного за отбор и увольнение судей», - говорится в сообщении.

«Это без преувеличения историческое событие для Украины. За всю независимость нашего государства ни одна власть не проводила настоящей судебной реформы, безрезультатно кормя обещаниями. Моя цель - вернуть доверие и уважение к суду. Служители Фемиды перестанут быть прислужниками у Президента, правительства, парламента или местной власти», - заявил Зеленский.

При внедрении судебной реформы в Украине учли рекомендации экспертов Венецианской комиссии, которые предоставили свое заключение по законопроекту.

Глава государства подчеркнул, что справедливость является одной из базовых ценностей украинцев, но ее невозможно обеспечить без независимой судебной системы. Кроме того, справедливого судопроизводства нуждаются отечественные и иностранные инвесторы. Голосование за реформу Высшего совета правосудия заложило необходимую основу для эффективных изменений в судебной системе.
ForUm

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