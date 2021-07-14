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В южных районах Одесской области началось строительство 60-километровой автодороги государственного значения в обход Республики Молдова на участке Лесное - Елизаветовка, сообщает Болградская райгосадминистрация Одесской области. Работы ведутся в рамках программы «Большая стройка».

«Ремонта этой дороги ждут не только граждане Украины, но и соседней Республики Молдова, которой они пользуются, чтобы добраться к курортам на побережье Черного моря», - отметил первый заместитель председателя Болградской РГА Иван Кюссе.

Стоимость выполнения работ по долевому строительству и ремонту автодороги Т-16-44 Лесное - Малоярославец Первый по новому направлению, в обход территории Республики Молдова на участке Лесное - Елизаветовка, составляет 324,5 млн грн. Донченко уточнил, что проектные срок выполнения строительных работ составляет 15 месяцев.

Координатор программы «Большая стройка», заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко отмечает, что в 2021 году по всей Украине будет отремонтировано и построено 6500 км дорог европейского качества и 150 мостов.
ForUm

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