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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков созывает внеочередное заседание парламента в среду, 14 июля.

«В связи с требованием 156 народных депутатов подписал распоряжение о проведении еще одного внеочередного заседания - сегодня, в 14:00», - написал он в Facebook.

В повестке дня - два вопроса:

- законопроект №5141 о внесении изменений в закон Украины «О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений» о гарантиях прав украинских и иностранных инвесторов,

- законопроект №5440 о внесении изменений в раздел XI «Переходные положения» закона Украины «Об основных принципах и требования к органическому производству, обращению и маркировки органической продукции».
ForUm

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