Следователи Службы безопасности Украины с февраля 2014 открыли и осуществляли расследование более 23 тыс. уголовных производств в отношении преступлений, связанных с российской военной агрессией против Украины.

Об этом глава СБУ Иван Баканов сообщил во время совещания руководителей силовых ведомств, касалась раскрытия преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

«СБУ системно защищает национальные интересы и безопасность Украины. Сейчас наши подразделения расследуют почти 2 тыс. уголовных производств, связанных с вооруженной агрессией Российской Федерации и преступлениями, совершенными в условиях вооруженного конфликта», - подчеркнул Баканов.

По его словам, за семь последних лет завершено расследование и направлено в суд более 3,5 тыс. Уголовных производств. «С февраля 2014 следователи СБУ сообщили о подозрении более 6 тыс. Человек, из них 261 гражданину Российской Федерации. В суды направлено более 3,5 тыс. Уголовных производств, а более 1200 человек уже признаны виновными», - добавил Баканов.

При этом председатель СБУ отметил, что расследование таких преступлений осложняется временной оккупацией и боевыми действиями на востоке Украины. Это делает невозможным физический доступ следователей и прокуроров к документам и лиц, находящихся на неподконтрольных территориях.

«Надлежащая работа украинских правоохранителей относительно этих фактов сосредоточит усилия Международного уголовного суда в привлечении к ответственности должностных лиц РФ и главарей незаконно созданных вооруженных формирований», - подчеркнул Баканов.

Также руководитель спецслужбы сообщил, что в СБУ начата реформа органов досудебного расследования. В частности, планируется создание специализированных подразделений по расследованию преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, в органах СБУ в Донецкой и Луганской областях.