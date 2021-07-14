Депутатская фракция «Слуга народа» 17 июля проведет закрытое мероприятие при участии президента Украины Владимира Зеленского и членов Кабинета министров, сообщил глава фракции Давид Арахамия.

«Мы хотим пригласить в том числе и представителей Кабмина, есть много вопросов, которые нужно обсудить, и поэтому будет событие на целый день, внутренний форум, можно так сказать. Это будет закрытое мероприятие», - сказал Арахамия журналистам после заседания фракции, передает Интерфакс-Украина.

Место проведения этого мероприятия, по его словам, еще не выбрано.