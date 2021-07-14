13 июля в 16:20 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС Украины в Черниговской области от дежурного Национальной полиции поступило сообщение, что вблизи села Слободка Менской территориальной общины Корюковского района в искусственном водоеме утонули два брата 10-летний Максим и 14-летний Алексей. Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС.

Как выяснилось, ребята без разрешения родителей пошли к местному водоему искупаться. После установления, что детей длительное время нет дома отец пошел их искать и обнаружил их вещи на берегу водоема. Мужчина позвонил в экстренные службы и сам пытался отыскать в воде детей. До приезда спасателей тела детей на берег достали сотрудники Национальной полиции. К сожалению, спасти их жизни уже было поздно.

Обстоятельства трагедии устанавливаются. По факту происшествия проводится расследование правоохранительными органами.