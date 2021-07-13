Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Лидеры государств обменялись поздравлениями по случаю десятой годовщины установления стратегического партнерства между Украиной и КНР и подтвердили обоюдную настроенность на его развитие и углубление.

Руководители стран обсудили вопросы борьбы с вызовами, связанными с пандемией COVID-19.

Зеленский поблагодарил председателя КНР от имени украинского народа за поставку вакцин против коронавируса в Украине: «Эти вакцины спасли жизнь многим украинцам».

Лидеры государств отметили, что совместная борьба с пандемией и сотрудничество Китая и Украины является живым воплощением дружбы между нашими народами.

«Китай - торгово-экономический партнер Украины номер один в мире. И мы заинтересованы в полной реализации потенциала двустороннего взаимодействия, прежде всего в сферах торговли и крупных инфраструктурных проектов», - отметил президент Украины.

Глава государства отдельно отметил, что, несмотря на глобальный пандемии, товарооборот между Украиной и Китаем растет второй год подряд. Это свидетельствует о производительном двустороннее сотрудничество.

Зеленский отметил важность участия китайских инвесторов в реализации ряда проектов по развитию инфраструктуры морских портов, строительства и модернизации дорог, развития железных дорог и городской инфраструктуры и муниципального хозяйства.

Во время разговора подтверждена заинтересованность в наращивании украинского экспорта в Китай и расширении сотрудничества в переработке украинской сельскохозяйственной продукции.

Председатель КНР отметил важность президентского проекта «Большая стройка» и выразил готовность Китая сотрудничать в этом направлении. Кроме того, стороны уделили внимание потенциала сотрудничества в области торговли и возможности увеличения ее объемов.

Зеленский выразил надежду, что Украина может стать «мостиком в Европу» для китайского бизнеса.

Руководители государств обсудили важность развития межчеловеческих контактов между нашими странами и договорились заключить соглашение о безвизовых между Украиной и Китаем.

Зеленский подтвердил неизменность позиции Украины в вопросе единого Китая. Председатель КНР, в свою очередь, подчеркнул, что Китай уважает путь независимости, избранный украинским народом, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Лидеры государств обменялись приглашениями осуществить визиты в удобное время.