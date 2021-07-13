Верховная Рада приняла закон «Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности».

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе парламента, закон определяет особенности правового, экономического и организационного регулирования преобразования Государственного концерна «Укроборонпром» в акционерное общество, государственных унитарных предприятий, в том числе казенных предприятий, входящих в состав госконцерна «Укроборонпром», - в хозяйственные общества, управления и распоряжения их имуществом и направлен на обеспечение обороноспособности, экономической безопасности и защиты интересов государства.

Вводится модель корпоративного управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе Украины в соответствии с рекомендациями по корпоративному управлению субъектами хозяйствования Организации экономического сотрудничества и развития, формирования предпосылок для повышения конкурентоспособности предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности, создание условий для привлечения инвестиций в оборонно-промышленный комплекс.

Законом определены особенности создания и функционирования акционерного общества, согласно которым, «создание акционерного общества осуществляется на основании решения субъекта управления путем реорганизации Государственного концерна «Укроборонпром» в порядке преобразования государственного унитарного коммерческого предприятия в акционерное общество с учетом особенностей, определенных этим законом».

Законом установлено, что «при создании акционерного общества, формирование его уставного капитала и после прекращения Государственного концерна «Укроборонпром» сохраняют силу до окончания срока их действия договора, в которых Государственный концерн «Укроборонпром» является стороной, в частности договоры страхования, банковского обслуживания, получения финансовых услуг, а также текущие процедуры закупок предприятия.

При создании акционерного общества не применяются ограничения законодательства по распоряжению акциями, принадлежащими государству, корпоративными правами государства и долями государства в уставных капиталах хозяйственных обществ в части формирования уставного капитала акционерного общества за счет таких акций, корпоративных прав или долей».

Законом определены органы управления акционерного общества, каковы общие сборы, наблюдательный совет и исполнительный орган.

Законом определен порядок и особенности образования хозяйственного общества в ОПК; ограничения в деятельности предприятия в процессе его прекращения путем преобразования; порядок формирования уставного капитала хозяйственного общества и особенности функционирования и тому подобное.

Законом также внесены соответствующие изменения в законодательные акты.