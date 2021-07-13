Украинка Наталья Стаценко, которая незаконно удерживается оккупационной администрацией РФ в СИЗО №5 Донецка, находится в критическом состоянии и нуждается в срочном лечении, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«У нашей согражданки обострились хроническое заболевание спины, которое сопровождается значительным нарушением статико-динамических функций позвоночника», - написала она в Telegram.

Наталия Стаценко – жительница Донецка. В руки представителей незаконных вооруженных формирований попала 10 июля 2019. Первые три месяца ее удерживали в «Изоляции» - секретной тюрьме так называемого «министерства госбезопасности», а затем перевели в СИЗО №5 Донецка. Все это время родные не видели женщину. Как узнал отец от бывших заложников, к Наталье применяется психологическое давление, в результате чего она находится в подавленном состоянии.

Оккупанты обвиняют Наталью в «шпионаже» в пользу Украины и проукраинской деятельности.

Денисова обратилась к руководству Международного Комитета Красного Креста в Украине, субделегации МККК в Донецке срочно посетить Стаценко в СИЗО, способствовать ее немедленной госпитализации и оказанию квалифицированной медицинской помощи.

«Прошу Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине делегировать на очередное заседание так называемого «суда», которое состоится в Донецке 30 августа, своих представителей для проверки соблюдения процессуальных прав нашей согражданки. Учитывая критическое состояние здоровья Натальи Стаценко, настаиваю на ее освобождении», - отметила омбудсмен.